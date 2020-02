V Avstraliji pretežno pod nadzorom vsi požari, nova grožnja so poplave

"Niso še vsi požari pogašeni, še vedno je nekaj požarne aktivnosti na skrajnem jugu države, so pa vsi požari pod nadzorom, tako da se lahko resnično osredotočimo na pomoč ljudem pri obnovi," so prek Twitterja sporočili gasilci v Novem Južnem Walesu.

Gozdni požari, ki so poleg Novega Južnega Wales najhuje prizadeli zvezno državo Viktorija, so od septembra uničili več kot deset milijonov hektarjev površin na vzhodu in jugu Avstralije. Umrlo je 33 ljudi, usodni pa so bili plameni tudi za okrog milijardo živali. Uničenih je bilo 2500 domov.

Kriza je več večjih mest, vključno s Sydneyjem, za več tednov zavila v dim, kar nekaj mest je bilo zaradi požarov odrezanih od sveta, v reševanje ljudi se je vključila tudi vojska. Gasilci so se z ognjenimi zublji bojevali dan za dnem. Svoje naj bi k intenzivnosti tokratne sezone požarov prispevale podnebne spremembe v državi, ki je doživela najbolj vroče in najbolj suho poletje doslej.