V Avstraliji se pripravljajo na 'najhujšo nevihto desetletja'

Zahodna Avstralija se danes pripravlja na "najhujšo nevihto v zadnjem desetletju". Kot so opozorili avstralski meteorologi, se bodo ostanki tropskega ciklona povezali s hladno fronto, zato na nekaterih območjih pričakujejo močne nalive, orkanske sunke vetra in do osemmetrske valove. Za večji del zahodne Avstralije so po poročanju britanske mreže BBC razglasili najvišjo stopnjo pripravljenosti. Oblasti so prebivalce pozvale, naj zavarujejo svoja življenja in premoženje. Več kot 30.000 domov in podjetij je brez električne energije. Vetrovi, ki naj bi ponekod pihali s hitrostjo do 210 kilometrov na uro, naj bi v noči na ponedeljek dosegli mesto Perth, je opozoril James Ashley iz državnega urada za meteorologijo WA. Pričakujejo visoke valove, ki bodo v ponedeljek po napovedi visoki tudi do osem metrov. Oblasti, ki so prebivalce pozvale, naj se s plovili ne odpravijo na morje, opozarjajo tudi na možnost poplav.