Laburisti zmagali v Avstraliji

Na volitvah v Avstraliji je okoli 18 milijonov volivcev volilo novi spodnji dom parlamenta in večino senatorjev. Laburisti imajo po 63 odstotkov preštetih glasov 85 poslancev v 150-članskem parlamentu, v katerem je za večino potrebnih 76 poslancev. Opozicijski konservativci pa so po prvih napovedih dobili 41 poslanskih mest.

Osrednje predvolilne teme so bile med drugim rastoče cene osnovnih življenjskih potrebščin, pereča stanovanjska problematika, težave v zdravstvu, oskrba z energijo in skrb za okolje.

Ankete pred volitvami so kazale, da se obeta tesna tekma med laburisti premierja Anthonyja Albaneseja in opozicijskimi konservativci njegovega glavnega izzivalca za premierski stolček Petra Duttona , ki so ga nekateri v preteklosti že primerjali s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom . Kot tretja stranka so se sodeč po anketah nakazovali Zeleni, ki so imeli doslej le štiri poslance.

Čestitke iz sveta

"Avstralija je ključna partnerica EU. Cenimo avstralsko vztrajno podporo Ukrajini in njeno zavezanost varnosti na indijsko-pacifiškem območju. Prepričan sem, da bo naše strateško in dvostransko sodelovanje še naprej raslo in se krepilo," je ob čestitki Albaneseju na omrežju X zapisal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

Tudi predsednica Evropske komisije je čestitala avstralskemu premierju in njegovi stranki za zmago na volitvah. Pri tem je izrazila željo po krepitvi sodelovanja med unijo in Avstralijo. "Skupaj lahko razširimo trgovino in naložbe ter si prizadevamo za spodbujanje naših skupnih demokratičnih vrednot ter svobodnega in odprtega Indopacifika," je dodala.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je ob čestitki poudaril, da je Avstralija cenjena zaveznica, partnerica in prijateljica ZDA.

"ZDA se veselijo poglobitve odnosov z Avstralijo, da bi tako okrepile naše skupne interese ter spodbujale svobodo in stabilnost na indijsko-pacifiškem območju in po vsem svetu," je povedal.

Tudi britanski premier Kier Starmer in indijski premier Narendra Modi si želita nadaljnje krepitve sodelovanja z Avstralijo. Starmer je kot področja za krepitev sodelovanja izpostavil energetiko, trgovino in naložbe, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Modi je medtem poudaril skupno vizijo "za mir, stabilnost in blaginjo na indijsko-pacifiškem območju".

Na volitve se je odzval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je ob čestitki avstralskemu premierju dejal, da Kijev ceni neomajno podporo Avstralije in njeno stališče glede končanja vojne v Ukrajini.