V Avstraliji spopadi med policijo in protestniki proti omejitvenim ukrepom

Stroge omejitvene ukrepe so razširili še na dve zvezni državi in avstralsko prestolnico Canberra, kar skupaj zajema okoli 15 milijonov ljudi. V Brisbaneu, glavnem mestu Queenslanda, se je zbralo več kot 2000 protestnikov, tam so bili protesti večinoma mirni, poroča BBC.

"Ne glede na to, kako se trudimo, ne glede na to, ali 99 odstotkov ljudi dela pravilno, je pri različici delta nekaj, kar ne more nadzorovati nihče," je posvarila premierka Novega južnega Walesa Gladys Berejiklian . Prebivalce je pozvala, naj se cepijo.

V Sydneyju, kjer so omejitvene ukrepe podaljšali še za en mesec, je protestnike razgnalo več kot 1000 policistov, aretiranih je bilo okoli 250 ljudi. Oblasti v zvezni državi Novi Južni Wales, katere glavno mesto je Sydney, so se za podaljšanje odločile zaradi 825 novih primerov okužb, kar je bilo za Avstralijo največ okuženih v enem dnevu.

Omejitvene ukrepe zaostrujejo tudi v Viktoriji, kjer so zaprtje danes razširili na celo zvezno državo. Tamkajšnja policija je obsodila nasilje, ki je izbruhnilo v Melbournu. "Medtem ko je bilo prisotnih nekaj mirnih protestnikov, je večina tistih, ki so se jih udeležili, prišla z željo po nasilju," je dejala tiskovna predstavnica policije. "Vedenje protestnikov je bilo tako sovražno in agresivno, da policistom ni preostalo drugega, kot da uporabijo vse taktike, ki so jim na voljo," je dodala.

Policija je morala zaradi izbruha nasilja uporabiti tudi solzivec. Ranjenih je bilo sedem policistov, aretirali pa so več kot 200 ljudi. Vsem aretiranim grozi globa v višini 4661 evrov zaradi kršitve ukrepov, je sporočila policija. Trije ljudje so obtoženi tudi napada na policijo.

Polno cepljena tretjina prebivalstva

V Avstraliji so doslej z vsemi odmerki cepili tretjino prebivalstva. Kampanjo so pospešili predvsem v zadnjih tednih zaradi širjenja delta različice. Oblasti so si za cilj postavile več kot 70-odstotno precepljenost, šele nato naj bi začele sproščati ukrepe.