V Avstraliji strmoglavil ameriški vojaški zrakoplov: umrli trije marinci

Nesreča se je zgodila na oddaljenem otoku Melville, severno od Avstralije. Dva zrakoplova osprey sta v nedeljo zapustila Darwin in odletela proti otokom Tiwi, ki leži okoli 80 kilometrov stran, je dejal komisar avstralske policije Severnega ozemlja Michael Murphy.

S prizorišča so rešili pet marincev, ki so jih prepeljali v bolnišnico na celino. Na strmoglavljenem zrakoplovu jih je bilo sicer v času nesreče skupaj 23. V nesreči so umrli trije, vsi ostali so poškodovani, poroča BBC. Med njimi jih je pet v kritičnem stanju.