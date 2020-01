V Avstraliji strmoglavilo letalo za gašenje požarov, ti so se znova okrepili

Avstralski gasilci se še vedno borijo z obsežnimi požari, ki so se – po kratkem obdobju dežja, ki je prinesel nekoliko olajšanja – s prihodom visokih temperatur in močnega vetra znova razplamteli. V Novem Južnem Walesu divja vsaj 80 požarov – med drugim v Snežnem gorovju. Ognjeni zublji se približujejo prestolnici, kjer so zaprli letališče in odpovedali vse lete, poroča AFP. Obsežen požar je izbruhnil tudi v severozahodnem predmestju Sydneyja, kjer so se temperature dvignile do 40 stopinj Celzija. Sunki vetra medtem ponekod dosegajo do 90 kilometrov na uro.

"Eden izmed največjih izzivov, ki jih imamo zaradi povečane moči vetra, je oteženo letenje, zaradi česar ne moremo zagotavljati zračne podpore gasilcem na terenu," je za AFPdejal predstavnik gasilcev Novega Južnega Walesa, Shane Fitzsimmons.