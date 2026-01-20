Morski psi množično napadajo: zaprli več kot 30 plaž

Za zaprtje plaž so se odločili, potem ko je v ponedeljek zvečer morski pes na plaži North Steyne Beach okoli 450 kilometrov severno od Sydneyja napadel 39-letnega deskarja in ga ugriznil v nogo. Moškega so prepeljali v bolnišnico, njegovo stanje je stabilno.
Pred tem je v ponedeljek morski pes ugriznil desko 11-letnega dečka v bližnjem kraju Dee Why. Nekaj ur zatem je morski pes napadel 27-letnega deskarja na plaži Manly in ga huje poškodoval.
V nedeljo pa so poročali o napadu morskega psa na 12-letnika, ki se je kopal v bližini plaže Shark Beach na vzhodu Sydneyja. Fant je utrpel hude poškodbe na obeh nogah in so ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico. Za zdaj ni znano, katere vrste morski pes ga je napadel.
Znanstveniki domnevajo, da so nedavne obilne padavine privabile morske pse v obalna območja, kjer se reke izlivajo v morje. "Morski psi, zlasti vrste morski bik, se zbirajo v izlivih sladkih voda, da se hranijo z ribami in mrtvimi živalmi, ki jih reke odnašajo v morje," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Culum Brown z Univerze Macquarie.
Posvaril je, da je zaradi obilnih padavin na območju v zadnjem času tveganje za srečanje z morskimi psi zelo visoko. Ljudi je zato pozval, naj se morja izogibajo, dokler se voda ne zbistri.
Po uradnih podatkih iz lanskega leta, ki jih navaja nemška tiskovna agencija dpa, je bilo v Avstraliji v zadnjih desetih letih letno okoli 20 incidentov z morskimi psi, ki so povzročili poškodbe, v povprečju pa so zahtevali 2,8 smrtne žrtve na leto.
