Morski psi množično napadajo: zaprli več kot 30 plaž

Za zaprtje plaž so se odločili, potem ko je v ponedeljek zvečer morski pes na plaži North Steyne Beach okoli 450 kilometrov severno od Sydneyja napadel 39-letnega deskarja in ga ugriznil v nogo. Moškega so prepeljali v bolnišnico, njegovo stanje je stabilno.

Pred tem je v ponedeljek morski pes ugriznil desko 11-letnega dečka v bližnjem kraju Dee Why. Nekaj ur zatem je morski pes napadel 27-letnega deskarja na plaži Manly in ga huje poškodoval.

V nedeljo pa so poročali o napadu morskega psa na 12-letnika, ki se je kopal v bližini plaže Shark Beach na vzhodu Sydneyja. Fant je utrpel hude poškodbe na obeh nogah in so ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico. Za zdaj ni znano, katere vrste morski pes ga je napadel.