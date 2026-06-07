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V Avstraliji zasegli rekordnih 100.000 prepovedanih eksotičnih ščurkov

Bathurst, 07. 06. 2026 16.14 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Zaseženi ščurki

Avstralske oblasti so v doslej največji akciji proti nezakonitemu gojenju eksotičnih nevretenčarjev zasegle več kot 100.000 živih ščurkov, katerih posedovanje je v državi prepovedano.

V mestu Bathurst v Avstraliji so maja enemu izmed rejcev zasegli več kot 100.000 madagaskarskih sikajočih ščurkov in ščurkov vrste dubia. Po podatkih avstralskega ministrstva za podnebne spremembe, energijo, okolje in vodo je bila pošiljka, ocenjena na približno 200.000 avstralskih dolarjev (okoli 122.414 evrov), največji zaseg eksotičnih nevretenčarjev v zgodovini države, navaja AP.

Madagaskarski sikajoči ščurek velja za enega največjih na svetu, saj zraste do 5–8 centimetrov, kar je precej več od običajnih avstralskih vrst. Prav zaradi svoje velikosti naj bi bili ti ščurki priljubljeni kot cenovno ugodna hrana za plazilce, saj je za hranjenje potrebnih manj žuželk.

Zaseženi ščurki
Zaseženi ščurki
FOTO: AP

Avstralske oblasti poudarjajo, da sta tako madagaskarski sikajoči ščurek kot ščurek dubia strogo prepovedana za uvoz, rejo, posedovanje in prodajo, ne glede na izvor. Razlog za prepoved so strogi biovarnostni ukrepi, s katerimi Avstralija ščiti kmetijstvo, hortikulturo in domorodne živalske vrste pred boleznimi ter invazivnimi vrstami.

Ker eksotične vrste niso bile podvržene okoljski presoji tveganja, lahko predstavljajo nevarnost za širjenje bolezni ali ogrozijo domorodne živali. Čeprav proti rejcu iz Bathursta ob zasegu niso vložili tožbe, so po poročanju AP oblasti opozorile, da bodo kršitelji v prihodnje kazensko preganjani. Zasežene ščurke bodo po navedbah ministrstva evtanazirali.

Avstralija ščurki eksotične živali invazivne vrste

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