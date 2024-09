V avstralskem tematskem parku tiger napadel oskrbnico

V tematskem parku Dreamworld živi devet sumatranskih in bengalskih tigrov, ki so posebna atrakcija parka, saj je park eden redkih, ki ponuja interaktivne predstave s tigri. Obiskovalci si tako lahko vsak dan dvakrat ogledajo predstavo plavanja živali in njihovega hranjenja.

Kot pravijo, pa je redek tudi incident, ki se je zgodil v ponedeljek ob 9. uri po lokalnem času. Oskrbnico in vodnico tigrov je namreč napadel eden od tigrov in ji poškodoval roko. Do incidenta pa je prišlo zjutraj, še preden je park svoja vrata odprl za obiskovalce. Na kraju so vodnico oskrbeli reševalci, nato pa so jo prepeljali v zdravstveno ustanovo."Bila je bleda in slabo se je počutila. Na splošno pa je bila stabilna in so jo lahko prepeljali v bolnišnico," je za ABC News povedal vršilec dolžnosti vodje reševalne službe v Queenslandu Justin Payne in dodal, da ji je tiger povzročil nekaj resnih raztrganin in vbodnih ran, a da je bila prva pomoč prisotnih ključna. "Na srečo so zaposleni, zadolženi za prvo pomoč v parku, zelo dobro obvladali krvavitve," je še povedal.