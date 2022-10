V avstralskem živalskem vrtu skrivnostno poginilo več vrečarjev

11-mesečni kratkorepi grmičarski kenguru Joey je preživel in trenutno okreva v zdravstvenem centru živalskega vrta. Premestili so tudi preostale tri preživele samce te vrste. Čeprav so bile posledice vidne tudi na ostalih rumenonogih valabijih in kengurujih, so si zdaj že popolnoma opomogli, sporočajo iz živalskega vrta.

Patološka in toksikološka poročila doslej niso dala dokončnega rezultata, vendar živalski vrt še naprej izvaja več testov, da bi ugotovil, kaj je povzročilo, da so živali zbolele, poroča BBC.