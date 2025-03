V Avstriji bodo prepovedali telefone v šolah

Številne šole v Avstriji so že sprejele pravila, ki omejujejo uporabo telefonov, z uredbo ministra pa se bo spremenil sistemski pristop do tega izziva, zagotavljajo pristojni. Država z uredbo namreč krepi podporo učiteljem in vodstvu šol, ki pa lahko same določijo izjeme od prepovedi.

Minister se je pred tem posvetoval s strokovnjaki in opaža, da obstaja konsenz glede prepovedi. Strinjajo se, da imajo telefoni izjemno negativen vpliv na šolarje, tako zdravstveni kot socialni. Z uredbo želijo okrepiti stike med učenci, namesto z ekranom.

Pomeni pa prepoved tudi spremembo za starše. Nekateri so namreč navajeni, da je njihov otrok vedno dosegljiv, tudi med poukom, je še povedal Christoph Wiederkehr.