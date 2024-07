V Avstriji bodo uvedli obvezno usposabljanje za lastnike psov

Po besedah svetnika za zaščito živali Jürgena Czernohorszkyja iz vrst socialdemokratov (SPÖ) in dunajske varuhinje pravic živali Eve Persy usposabljanje prispeva k boljšemu sobivanju ljudi in psov. "Zelo smo veseli, da tega ne vidijo le Dunajčani, ampak je to prepoznala tudi zvezna vlada in uvaja obvezno potrdilo o usposobljenosti za lastnike psov po vsej Avstriji," sta dejala.