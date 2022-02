V Avstriji četrta stopnja nevarnosti: snežni plazovi za vikend terjali devet življenj

Zaradi številnih smrtnih žrtev, ki jih je konec tedna terjalo več kot 100 snežnih plazov v priljubljeni smučarski regiji pri naši severni sosedi, so pristojni stopnjo nevarnosti v državi zvišali. Do zdaj je v snežnih plazovih življenje izgubilo devet oseb, vendar pa bi se zaradi specifičnih razmer na območju lahko sprožilo še več plazov. V reševalnih akcijah je sodelovalo več kot 480 gorskih reševalcev, pomagale pa so jim tudi avstrijske oborožene sile in vojaški helikopterji.

V več kot 100 snežnih plazovih, ki so med petkom in nedeljo pustošili po avstrijskem Tirolskem, je umrlo devet oseb. Ker pa meteorologi za Tirolsko napovedujejo novo sneženje in močan veter, so lokalne oblasti stopnjo nevarnosti pred snežnimi plazovi dvignile na četrto raven, kar označuje veliko verjetnost večjih plazov. icon-expand Tirolska FOTO: Shutterstock Med devetimi smrtnimi žrtvami jih je bilo osem prijavljenih prav na Tirolskem, ki je znana po gorskih alpskih pokrajinah in smučiščih. V petek je v bližini smučišča Ischgl, ki leži na meji s Švico, umrla skupina štirih švedskih smučarjev in njihov gorski vodnik. Skupina je smučala izven prog, ko jo je odnesel snežni plaz. Prav tako v petek sta med tekom na smučeh v bližini vasi Auffach umrla 60-letni moški in njegova 61-letna soproga, v soboto pa je v snežnem plazu v Schirmnu, blizu mesta Innsbruck, umrl 58-letni domačin. V nedeljo je v najzahodnejši avstrijski regiji Vorarlberg umrl še 43-letni izkušeni smučar, poroča BBC. PREBERI ŠE Snežni plazovi v Avstriji zahtevali osem življenj Dve življenji sta medtem ugasnili v sosednji Švici, tamkajšnji gorski reševalci pa so morali številne rešiti. Snežni plazovi so sicer pogosti tako v Avstriji kot tudi v Švici. Služba za opozarjanje pred plazovi zato neizkušenim smučarjem svetuje, naj se držijo odprtih smučarskih prog, izkušenim smučarjem pa v času četrte stopnje nevarnosti svetujejo, naj se izogibajo zelo strmim terenom.