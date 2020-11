V Avstriji hišne preiskave na domovih 40 domnevnih neonacistov

Z avstrijskega notranjega ministrstva so sporočili, da so osumljenci nezakonito širili neonacistično propagando v virtualnem svetu, in sicer v skupinah na WhatsAppu in Facebooku ter klepetalnicah v videoigricah. Sedem ljudi sumijo spodbujanja nasilja.

Policija je hišne preiskave na domovih 40 domnevnih neonacistov izvedla po nalogih več tožilstev. 14 osumljencev je imelo zakonito orožje, dva pa sta imela prepoved posedovanja orožja.

Avstrija ima enega najstrožjih zakonov, ki prepoveduje vsakršno delovanje v zvezi z nacizmom, boj proti sovražnemu govoru na spletu pa je ena prednostnih nalog sedanje vlade.