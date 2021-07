V Avstriji iz straniščne školjke prilezel piton

Avstrijski policisti so obravnavali prijavo ženske, ki je v svoji straniščni školjki našla pitona. Služba za zaščito prostoživečih živali je kačo kasneje odstranila in jo prepeljala v primerno oskrbo. Lastnika pobeglega plazilca policija za zdaj še ni odkrila. To je že drugič v enem tednu, da je iz straniščne školjke prilezel piton.

Včeraj zvečer so bili avstrijski policisti znova obveščeni o pitonu, ki naj bi se skrival v straniščni školjki. Tokrat se je incident zgodil v Floridsdorfu. Po prvem posredovanju v stanovanju ženske, ki je obisk kače prijavila, policisti pitona niso našli, zato so bili prepričani, da se je prijaviteljica ob prijavi zlagala, poročajo avstrijski mediji. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Po odhodu policije pa se je kača znova prikazala iz straniščne školjke, zato jo je Avstrijka najprej poslikala, nato pa znova poklicala policijo. Policisti policijskega poveljstva Floridsdorf so si ogledali fotografije, ki jih je lastnica stanovanja posnela, ter obvestili službo za zaščito divjih živali. Predstavniki službe so nato pitona izvlekli iz stranišča ter ga prenesli v primerno oskrbo. Lastnika pobeglega pitona policija še ni odkrila. Kače so zaradi vročine bolj aktivne V le dveh tednih so se v Avstriji zgodila kar štiri srečanja s kačami. Potem ko je morala pred dvema tednoma policija v Celovcu evakuirati stanovanje moškega, ki je imel v nezakonitem lastništvu deset strupenih kač, vključno s taipanom, najbolj strupeno kačo na svetu, je v ponedeljek iz straniščne školjke v Gradcu prilezel piton ter pičil moškega, ki je sedel na školjki. Kača je pripadala 24-letnemu sosedu, kateremu je policija kačo že vrnila. Moški lahko obdrži vseh svojih enajst kač in gekona. Po navedbah veterinarske pisarne so namreč živali dobro oskrbovane in niso zanemarjene. 24-letnika pa policija preiskuje zaradi malomarnosti, ki je povzročila telesne poškodbe. Včeraj je nezakonito pridržana rogata posmrtnica v Ennsu ubila svojega lastnika, v Floridsdorfu pa je še isti dan iz straniščne školjke prilezel še en piton. icon-expand Mrežasti piton FOTO: Shutterstock Helga Happ, direktorica živalskega vrta plazilcev Happ v Celovcu, je pojasnila, da bi lahko incidentom s kačami botrovala tudi trenutna vročina. Za hladnokrvne živali namreč velja, da so ob vročini aktivnejše. "Večina lastnikov kač zato živali hrani v precej hladnih terarijih," pravi Happova. Pojasnjuje, da se te živali zbudijo, če se temperatura dvigne, zato bi lahko kače tudi poskušale uiti iz terarijev, če bi bilo v njih preveč vroče, poročajo tuji mediji. "Ko pobegnejo, poiščejo vodo, ki jo najdejo v stranišču. Vendar pa morajo, da pridejo do sape, nekje znova priplavati na površje. To bi lahko bilo tudi sosedovo stanovanje," je še pojasnila. Na Dunaju, v spodnji Avstriji in na Koroškem se sicer nevarni hišni ljubljenčki – vključno s kačami – smejo gojiti le izjemoma. V drugih avstrijskih zveznih državah pa je postati lastnik kač veliko lažje, vendar pa je kljub temu za to potrebno uradno dovoljenje. Večina nesreč z ugrizi se zgodi med hranjenjem, pojasnjuje Happova. "Lastniki kač morajo biti zato pri hranjenju izredno previdni, nositi debele usnjene rokavice in uporabljati trnke," še priporoča Happova. icon-expand