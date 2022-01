V Avstriji konec zaprtja družbe za necepljene proti covidu-19

V Avstriji so necepljeni v preteklih tednih svoje domove lahko zapustili le, če so imeli dober razlog, med drugim pot na delo, nakup živil ali sprehod. Po novem se lahko gibajo na prostem brez razloga in se srečajo tudi s prijatelji. Še naprej ne smejo v lokale, na prireditve in večino trgovin, saj tu velja pogoj PC (preboleli ali cepljen proti covidu-19).