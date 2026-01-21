Naslovnica
Tujina

V Avstriji krajše poletne počitnice za učence s slabim znanjem nemščine

21. 01. 2026

Avtor:
STA U.Z.
v razredu

Otroci z nezadostnim znanjem nemščine bodo v Avstriji v prihodnje imeli krajše poletne počitnice. Novela zakona, ki jo je sprejel avstrijski parlament, predvideva, da bodo ti otroci morali za izboljšanje znanja jezika obiskovati dvotedensko poletno šolo, sicer so možne denarne kazni.

Ukrep je del politike avstrijske vlade za integracijo priseljencev v družbo. "Nemščina je ključ do napredka v izobraževanju in nemščina je tudi ključ za uspešno življenje," je v parlamentu na Dunaju poudaril minister za izobraževanje Christoph Wiederkehr.

Obveznost bo veljala za učence do 15. leta, ki obiskujejo posebne razrede ali dodatne tečaje, ker zaradi nezadostnega znanja jezika ne morejo slediti pouku. Po podatkih avstrijske vlade je bilo lani takih učencev okoli 48.000 od skupno 1,2 milijona.

Že od leta 2018 imajo v Avstriji posebne razrede za otroke s pomanjkljivim znanjem nemščine, ki jih več ur dnevno poučujejo ločeno od ostalih učencev.

V prestolnici Dunaj po podatkih tamkajšnjih oblasti na začetku tekočega šolskega leta okoli petina osnovnošolcev ni znala dovolj nemščine. To je v veliki meri posledica združevanja družin beguncev iz Sirije, je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal predstavnik mestne uprave.

Poletne počitnice v Avstriji trajajo devet tednov. Učenci s slabšimi učnimi rezultati, na primer pri nemščini, angleščini ali matematiki, imajo že zdaj možnost prostovoljne udeležbe na poletni šoli.

avstrija šola počitnice znanje nemščina
mario7
22. 01. 2026 11.06
Tako bi morala narediti Slovenija za otroke jj zemljakov.
Odgovori
-1
0 1
iskriv
21. 01. 2026 17.11
To je prisilno ponemčevanje , ki vodi v asimilacijo .
Odgovori
-12
1 13
marmilan
21. 01. 2026 17.04
kaj jodlarji še svojega jezika nimajo?? Bureki!!
Odgovori
-7
0 7
Misika1967
21. 01. 2026 17.04
Pri nas so zdravniki ki se po 40 letih ne znajo jezika pa se noben pacient ne upa razburjat,NOBEN.
Odgovori
+11
11 0
AFŽ
21. 01. 2026 16.46
BRAVO
Odgovori
+7
7 0
Banion
21. 01. 2026 16.34
in s takimi otroki v šolo tudi starši, kajti posledica slabega znanja jezika je doma govorjenje v domorodščini
Odgovori
+13
13 0
JApajaDAja
21. 01. 2026 16.04
če ne obvladaš jezika države v kateri živiš si tako rekoč "opravilno nesposoben" !
Odgovori
+20
21 1
Teleport
21. 01. 2026 15.58
Bravo. Poslanka svobode je pa ponosna, da govorijo v šoli albansko
Odgovori
+14
17 3
Kviz
21. 01. 2026 15.56
Odlična poteza in temu bi morala slediti vsa Evropa. Pa tudi kakšne druge zakone bi lahko prepisali od njih, ker imajo daljšo obdobje poštene demokracije kot naši levnuharji.
Odgovori
+11
14 3
300 let do specialista
21. 01. 2026 15.55
Bravo Avstrija, tudi tu 30 let pres balkansko greznico!
Odgovori
+11
12 1
Omreznina2024
21. 01. 2026 15.50
Tako bo treba pri nas, če ne, pa denarna kazen za starše.
Odgovori
+16
17 1
JApajaDAja
21. 01. 2026 16.05
misliš, da bi starši razumeli kaj piše?
Odgovori
+3
5 2
Ramzess
21. 01. 2026 16.07
Poletna šola(verjetmo celodnevno driblanje nemščine) ravno tako stane, hkrati pa padejo vodo družinske počitnice.
Odgovori
+7
7 0
Valkidžija
21. 01. 2026 16.31
Ja tako, ne pa da se bi morali učitelji učiti šiptarščine in podobnih jezikov. Pri nas so res butale.
Odgovori
+7
9 2
