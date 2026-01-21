V Avstriji krajše poletne počitnice za učence s slabim znanjem nemščine

Ukrep je del politike avstrijske vlade za integracijo priseljencev v družbo. "Nemščina je ključ do napredka v izobraževanju in nemščina je tudi ključ za uspešno življenje," je v parlamentu na Dunaju poudaril minister za izobraževanje Christoph Wiederkehr.

Obveznost bo veljala za učence do 15. leta, ki obiskujejo posebne razrede ali dodatne tečaje, ker zaradi nezadostnega znanja jezika ne morejo slediti pouku. Po podatkih avstrijske vlade je bilo lani takih učencev okoli 48.000 od skupno 1,2 milijona.

Že od leta 2018 imajo v Avstriji posebne razrede za otroke s pomanjkljivim znanjem nemščine, ki jih več ur dnevno poučujejo ločeno od ostalih učencev.

V prestolnici Dunaj po podatkih tamkajšnjih oblasti na začetku tekočega šolskega leta okoli petina osnovnošolcev ni znala dovolj nemščine. To je v veliki meri posledica združevanja družin beguncev iz Sirije, je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal predstavnik mestne uprave.

Poletne počitnice v Avstriji trajajo devet tednov. Učenci s slabšimi učnimi rezultati, na primer pri nemščini, angleščini ali matematiki, imajo že zdaj možnost prostovoljne udeležbe na poletni šoli.