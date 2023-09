V Avstriji kritični do Slovenije: 'Gradnja nove nuklearke je neodgovorna'

Kot je v današnji izjavi izpostavil Peter Kaiser, je zgodovina jasno pokazala, da jedrske elektrarne predstavljajo neobvladljivo varnostno tveganje, ki ima lahko uničujoče posledice. To po njegovih besedah še posebej velja za Krško, ki leži na potresno ogroženem območju.

"Ne glede na to, kako majhna je možnost, moramo izkoristiti vse možnosti na deželni, državni in nenazadnje evropski ravni, da zaščitimo interese našega prebivalstva, zlasti naših otrok," je dejal.

Sebastian Schuschnig je gradnjo jedrske elektrarne na potresnem območju izpostavil kot "popolnoma nesprejemljivo in enostavno neodgovorno". Če bo Slovenija načrte uresničila, bo avstrijska Koroška po njegovih besedah izčrpala vsa pravna in politična sredstva na vseh ravneh, da to prepreči.