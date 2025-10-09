Z letom 2027 v Avstriji le še digitalne vinjete

S prehodom na povsem digitalno vinjeto Avstrija sledi zgledu drugih evropskih držav. V Sloveniji imamo že izključno digitalne vinjete, enako tudi na Slovaškem, Madžarskem in Češkem.

Avstrija bo z letom 2027 popolnoma opustila fizične vinjete in namesto tega uvedla digitalne. Mnogi so se nanje že navadili, saj je 75 odstotkov vseh vinjet že zdaj digitalnih. Vozniki jih bodo kupovali na istih prodajnih mestih kot doslej, je napovedala državna družba ASFINAG, ki upravlja z avtocestami.

"Imamo enega najsodobnejših sistemov pobiranja cestnine v Evropi, ki je usmerjen predvsem k strankam. Vinjeta s svojimi štirimi časovnimi modeli se je izkazala, upošteva zahteve, kot so tiste iz turističnega sektorja, in je bila izjemno dobro sprejeta. S popolnim prehodom na digitalno vinjeto smo naredili naslednji korak," je povedala Claudia Eder, izvršna direktorica ASFINAG.