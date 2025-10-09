Z letom 2027 v Avstriji le še digitalne vinjete

Avstrija bo z letom 2027 popolnoma opustila fizične vinjete in namesto tega uvedla digitalne. Mnogi so se nanje že navadili, saj je 75 odstotkov vseh vinjet že zdaj digitalnih. Vozniki jih bodo kupovali na istih prodajnih mestih kot doslej, je napovedala državna družba ASFINAG, ki upravlja z avtocestami.
"Imamo enega najsodobnejših sistemov pobiranja cestnine v Evropi, ki je usmerjen predvsem k strankam. Vinjeta s svojimi štirimi časovnimi modeli se je izkazala, upošteva zahteve, kot so tiste iz turističnega sektorja, in je bila izjemno dobro sprejeta. S popolnim prehodom na digitalno vinjeto smo naredili naslednji korak," je povedala Claudia Eder, izvršna direktorica ASFINAG.
Digitalne vinjete že v številnih državah
S prehodom na povsem digitalno vinjeto Avstrija sledi zgledu drugih evropskih držav. V Sloveniji imamo že dlje časa izključno digitalne vinjete, enako tudi na Slovaškem, Madžarskem in Češkem.
Cena dnevne vinjete za osebna vozila bo, kot so sporočili pristojni v Avstriji, znašala 9,60 evra, 10-dnevna 12,80 evra, dvomesečna 32 evrov, letna pa 106,80 evra. Za motorna vozila bo dnevna vinjeta znašala 3,80 evra, 10-dnevna 5,10 evra, dvomesečna 12,80 evra, letna pa 42,70 evra.
