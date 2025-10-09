Svetli način
Tujina

Z letom 2027 v Avstriji le še digitalne vinjete

Dunaj, 09. 10. 2025 13.11 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
4

S koncem leta 2026 se tudi v Avstriji končuje sistem dveh vrst vinjet (fizične in digitalne). Od 1. februarja 2027 bodo tako pri naših severnih sosedih na voljo le še digitalne različice.

S prehodom na povsem digitalno vinjeto Avstrija sledi zgledu drugih evropskih držav. V Sloveniji imamo že izključno digitalne vinjete, enako tudi na Slovaškem, Madžarskem in Češkem.
Avstrija bo z letom 2027 popolnoma opustila fizične vinjete in namesto tega uvedla digitalne. Mnogi so se nanje že navadili, saj je 75 odstotkov vseh vinjet že zdaj digitalnih. Vozniki jih bodo kupovali na istih prodajnih mestih kot doslej, je napovedala državna družba ASFINAG, ki upravlja z avtocestami.

"Imamo enega najsodobnejših sistemov pobiranja cestnine v Evropi, ki je usmerjen predvsem k strankam. Vinjeta s svojimi štirimi časovnimi modeli se je izkazala, upošteva zahteve, kot so tiste iz turističnega sektorja, in je bila izjemno dobro sprejeta. S popolnim prehodom na digitalno vinjeto smo naredili naslednji korak," je povedala Claudia Eder, izvršna direktorica ASFINAG.

Digitalne vinjete že v številnih državah

S prehodom na povsem digitalno vinjeto Avstrija sledi zgledu drugih evropskih držav. V Sloveniji imamo že dlje časa izključno digitalne vinjete, enako tudi na Slovaškem, Madžarskem in Češkem.

Cena dnevne vinjete za osebna vozila bo, kot so sporočili pristojni v Avstriji, znašala 9,60 evra, 10-dnevna 12,80 evra, dvomesečna 32 evrov, letna pa 106,80 evra. Za motorna vozila bo dnevna vinjeta znašala 3,80 evra, 10-dnevna 5,10 evra, dvomesečna 12,80 evra, letna pa 42,70 evra. 

avtocesta Avstrija digitalna vinjeta
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sortegilio
09. 10. 2025 14.35
+1
Z letom 20XX le se digitalno placevanje in ukinitev gotovine.
ODGOVORI
1 0
UnknownIdentity
09. 10. 2025 14.20
+1
Za A placujem 12,40€ za ~1.7k km AC za 10 dni k grem pa v SLO na AC pa ~600km AC placam pa 16€ za teden dni pa da stojim 5 ur na AC telebajski skrumpirani oderuski.
ODGOVORI
2 1
Japa Jade
09. 10. 2025 14.22
Vprašaj se kdo je tule telebajsek, vozi se tam kjer je ceneje, kapiš...
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
09. 10. 2025 14.11
+2
Neverjetni napredek te države...
ODGOVORI
2 0
