V Avstriji množični protesti proti ukrepom, policija prijela več ljudi

Med glasnimi so bili protesti desničarskih svobodnjakov ki so bili usperjeni proti vladi Sebastiana Kurza.

Že popoldne je bilo 'vroče' v središču mesta, proti večeru pa so se strasti razvnele predvsem na območju ob Donavi. Številni protestniki so bili brez mask in niso upoštevali medsebojne razdalje. Policija je shod na koncu razgnala, mnoge kršitelje protiepidemioloških ukrepov pa popisala.

Med bolj glasnimi so bili protesti, ki so jih organizirali desničarski svobodnjaki (FPÖ) in so bili uperjeni predvsem proti vladi Sebastiana Kurza. Nekdanji notranji minister Herbert Kickl, ki je sedaj vodja poslanske skupine v parlamentu, je vlado obtožil, da 'pleše po robu norosti' in da si takih 'bizarnosti' ne bi mogli izmisliti niti v Hollywoodu.

Napadel je tudi medije, nakar je množica skandirala geslo "Lügenpresse" oz. "lažnivi mediji". Kickl pa je nato skupaj z množico skandiral tudi geslo "Kurz mora oditi".

Med udeleženci so bili tudi skrajni desničarji in različni zagovorniki teorij zarot. Opažen je bil tudi vodja identitarcev in obsojeni neonacist Gottfried Küssel. Policija pa je pridržala tudi enega vodilnih zanikovalcev obstoja koronavirusa v državi Martina Rutterja.