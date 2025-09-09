V Avstriji na desetine žensk rešili spolnega izkoriščanja

Avstrijska policija je rešila več deset Kolumbijk, prisiljenih v prostitucijo, medtem ko so v Kolumbiji prijeli pet osumljencev trgovine z ljudmi. Za vsemi je bila izdana mednarodna tiralica, so sporočili z Europola. Ta je skupaj z avstrijsko in kolumbijsko policijo koordiniral tako preiskavo kot tudi zaključno akcijo.

V petek je v kolumbijskem Medellinu potekala obsežna racija, v kateri so prijeli zgoraj omenjene osumljence. A klobčič se je začel razvijati že prej. Avgusta so v Španiji prijeli dva njihova domnevna sodelavca, in sicer Kolumbijko in Urugvajca, v Avstriji pa so v priporu tri ženske – dve Avstrijki in Romunka. Vodja kriminalne združbe, gre za avstrijsko-turškega osumljenca, medtem ostaja na prostosti.

Kriminalna mreža je svoje žrtve na spletnih straneh za odrasle oglaševala kot blago. Stranke niso smele zavrniti, pristati so morale na vse njihove zahteve. Pogajanja o cenah in storitvah so vodili prek klicnega centra, da bi ženske še bolj nadzorovali, pa so včasih tudi sami nastopili kot stranke.

Žrtve so izkoriščali s prisilo in zlorabo njihovih šibkih točk, tudi z grožnjami družinskim članom v domovini. Tiste, ki se niso držale strogih pravil in zahtev trgovcev z belim blagom, so bile podvržene hudemu fizičnemu nasilju. Dogajanje so snemali, posnetke pa uporabljali za ustrahovanje.

Osumljenci so žrtve iskali v revnih predelih Kolumbije. Ko so prišle v Evropo, so jim bile prepuščene na milost in nemilost.

Po poročanju kolumbijskih medijev so odkrili 48 žrtev, ki niso delovale le v Avstriji, ampak tudi v Nemčiji in Švici.