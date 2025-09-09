Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

V Avstriji na desetine žensk rešili spolnega izkoriščanja

Salzburg/Medellin, 09. 09. 2025 08.22 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D.L.
Komentarji
4

V Avstriji so rešili več deset Kolumbijk, žrtev grozljivega spolnega izkoriščanja. Ženske, ki so v Evropo prispele iz revnih predelov države, so bile na milost in nemilost prepuščene trgovcem z belim blagom. V nudenje spolnih uslug so jih prisilili z grožnjami družinskim članom in tudi s hudim nasiljem. To so snemali, posnetke pa uporabili za ustrahovanje ostalih. V Kolumbiji so aretirali pet osumljencev, še pet so jih v Avstriji in Španiji. Vodja združbe pa ostaja na prostosti.

Aretacija v Kolumbiji
Aretacija v Kolumbiji FOTO: Europol

Avstrijska policija je rešila več deset Kolumbijk, prisiljenih v prostitucijo, medtem ko so v Kolumbiji prijeli pet osumljencev trgovine z ljudmi. Za vsemi je bila izdana mednarodna tiralica, so sporočili z Europola. Ta je skupaj z avstrijsko in kolumbijsko policijo koordiniral tako preiskavo kot tudi zaključno akcijo.

V petek je v kolumbijskem Medellinu potekala obsežna racija, v kateri so prijeli zgoraj omenjene osumljence. A klobčič se je začel razvijati že prej. Avgusta so v Španiji prijeli dva njihova domnevna sodelavca, in sicer Kolumbijko in Urugvajca, v Avstriji pa so v priporu tri ženske – dve Avstrijki in Romunka. Vodja kriminalne združbe, gre za avstrijsko-turškega osumljenca, medtem ostaja na prostosti.

Kriminalna mreža je svoje žrtve na spletnih straneh za odrasle oglaševala kot blago. Stranke niso smele zavrniti, pristati so morale na vse njihove zahteve. Pogajanja o cenah in storitvah so vodili prek klicnega centra, da bi ženske še bolj nadzorovali, pa so včasih tudi sami nastopili kot stranke.

Žrtve so izkoriščali s prisilo in zlorabo njihovih šibkih točk, tudi z grožnjami družinskim članom v domovini. Tiste, ki se niso držale strogih pravil in zahtev trgovcev z belim blagom, so bile podvržene hudemu fizičnemu nasilju. Dogajanje so snemali, posnetke pa uporabljali za ustrahovanje.

Osumljenci so žrtve iskali v revnih predelih Kolumbije. Ko so prišle v Evropo, so jim bile prepuščene na milost in nemilost.

Po poročanju kolumbijskih medijev so odkrili 48 žrtev, ki niso delovale le v Avstriji, ampak tudi v Nemčiji in Švici.

trgovina z ljudmi prostitucija Avstrija Kolumbija Europol
Naslednji članek

Štirje dnevi agonije: moški brez vode in hrane obtičal v dvigalu

Naslednji članek

Policija objavila pretresljive fotografije mesta, kjer je oče skrival svoje otroke

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SEJBOBOL
09. 09. 2025 10.00
+1
In pol pravite da smrtne kazni ni , ni je bi bila pa potrebna ....
ODGOVORI
1 0
Victoria13
09. 09. 2025 09.52
+2
To se zgodi, če v EU spustiš vse ljudi brez, da preveriš kdo so....
ODGOVORI
2 0
yolli
09. 09. 2025 09.51
+2
fotopub pa to......a je že kdo sprocesiran ??? Al Levica vse lepo prikriva ??
ODGOVORI
2 0
Wolfman
09. 09. 2025 09.35
+2
V Sloveniji imamo mnogo hujše težave, in sicer PDfile ov, katere pa Policija dobro prikriva? Kolega dela na Policiji in mi je povedal, da je toliko tega pri nas, da meddrugim slabo vpliva na policiste, ki hodijo na takšne intervencije?
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215