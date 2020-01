V Avstriji nov sum okužbe s koronavirusom, prvega ovrgli

Prvi sum na okužbo so sicer ovrgli. Tudi v tem primeru je šlo za kitajsko državljanko, ki so jo v dunajsko bolnišnico sprejeli v soboto zvečer.

Na Dunaju so ovrgli prvi sum okužbe z novim koronavirusom iz Kitajske, a so že dobili nov sum okužbe. Strokovni direktor dunajskega kliničnega centra Michael Binder je v nedeljo zvečer dejal, da ni razlogov za skrb, a da je vseeno treba biti pazljiv.

Nevarni koronavirus, ki povzroča pljučnico, je do zdaj na Kitajskem zahteval že najmanj 80 življenj, skoraj 3000 ljudi je okuženih, poroča BBC. Kitajske oblasti so sicer uvedle številne ukrepe za zajezitev bolezni. Virus se je že razširil na druge dele sveta, tudi v Evropo.

V Franciji so konec minulega tedna potrdili tri primere. Sum na virus obravnavajo tudi na Dunaju, kjer naj bi bili rezultati testov znani prav danes.

Poleg Kitajske in Francije so do zdaj okužbe z novim koronavirusom iz Kitajske potrdili na Japonskem, v Avstraliji, ZDA, Maleziji, Nepalu, Singapurju, Južni Koreji, na Tajvanu, Tajskem in v Vietnamu.