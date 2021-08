V Avstriji od srede višje globe za prehitro vožnjo

Po novem bodo v Avstriji kazni za prehitro vožnjo približno enkrat višje. Kdor bo tako na primer v naselju peljal 40 kilometrov na uro prehitro in zunaj naselja 50 kilometrov na uro prehitro, bo moral v prihodnje plačati 300 evrov kazni in ne več 150. Najvišja možna globa za prehitro vožnjo pa ne bo več znašala 2180 evrov, ampak 5000.

Dodatno so zaostrili tudi pogoje glede odvzema vozniškega izpita. Kdor je doslej v naselju vozil do 60 kilometrov prehitro, je bil ob izpit za dva tedna, po novem pa bo brez en mesec. Če bo prekršek ponovil, bo voznik brez izpita ostal tri mesece. Zaznamki prekrškov pa se bodo po novem zbrisali šele po štirih letih.

"Do zdaj smo vedno globe višali, tako da z nižanjem glob nimamo izkušenj in je težko govoriti, kako natančno bo to vplivalo na varnost cestnega prometa. To bo najbolj pokazal čas," je izpostavil Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije na GPU.