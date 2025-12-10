V Avstriji oprostili kirurginjo, ki naj bi hčeri dovolila sodelovati pri operaciji

Incident se je zgodil januarja lani, ko so moškega, ki je po nesreči v gozdu utrpel poškodbo glave, odpeljali v bolnišnico v Gradcu, kjer so ga operirali. Nevrokirurginja naj bi tedaj v operacijsko sobo pripeljala svojo 12-letno hčer.
Kot izhaja iz obtožnice, naj bi deklici v roke dala kirurški vrtalnik, s katerim naj bi najstnica pacientu v lobanjo zvrtala luknjo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Po besedah tožilke Julie Steiner naj bi mati takrat ponosno izjavila, da je njena hči pravkar zvrtala svojo prvo luknjo.
Kljub domnevni udeležbi deklice je poseg potekal brez večjih zapletov. Med sojenjem je sicer pacient izjavil, da še vedno jemlje zdravila proti glavobolom in trpi zaradi nespečnosti ob misli, da ga je operirala 12-letnica.
Nevrokirurginja in kirurg, ki je sodeloval pri posegu, sta se med sojenjem izrekla za nedolžna. Sodišče pa ju je danes oprostilo zaradi pomanjkanja dokazov.
