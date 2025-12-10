Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V Avstriji oprostili kirurginjo, ki naj bi hčeri dovolila sodelovati pri operaciji

Gradec, 10. 12. 2025 14.24 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
3

Sodišče v Gradcu je zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo nevrokirurginjo in njenega sodelavca, ki sta bila obtožena povzročitve telesne poškodbe. Obtožnica je nevrokirurginjo sicer bremenila, da je svoji tedaj 12-letni hčeri dovolila sodelovanje pri operaciji.

Incident se je zgodil januarja lani, ko so moškega, ki je po nesreči v gozdu utrpel poškodbo glave, odpeljali v bolnišnico v Gradcu, kjer so ga operirali. Nevrokirurginja naj bi tedaj v operacijsko sobo pripeljala svojo 12-letno hčer.

Kot izhaja iz obtožnice, naj bi deklici v roke dala kirurški vrtalnik, s katerim naj bi najstnica pacientu v lobanjo zvrtala luknjo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Po besedah tožilke Julie Steiner naj bi mati takrat ponosno izjavila, da je njena hči pravkar zvrtala svojo prvo luknjo.

Preberi še Kirurginja 12-letni hčerki dovolila, da zvrta luknjo v lobanjo pacienta

Kljub domnevni udeležbi deklice je poseg potekal brez večjih zapletov. Med sojenjem je sicer pacient izjavil, da še vedno jemlje zdravila proti glavobolom in trpi zaradi nespečnosti ob misli, da ga je operirala 12-letnica.

Nevrokirurginja in kirurg, ki je sodeloval pri posegu, sta se med sojenjem izrekla za nedolžna. Sodišče pa ju je danes oprostilo zaradi pomanjkanja dokazov.

avstrija kirurginja operacija
Naslednji članek

Za vstop v ZDA bi morali dovoliti vpogled v družbena omrežja

Naslednji članek

Tatovi draguljev iz Louvra pobegnili pol minute pred prihodom policije

SORODNI ČLANKI

Kirurginja 12-letni hčerki dovolila, da zvrta luknjo v lobanjo pacienta

Avstrijska kirurginja 13-letni hčerki dovolila, da je bolniku v lobanjo izvrtala luknjo

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
10. 12. 2025 15.57
+3
Slovensko in Avstrijsko zdravstvo sta si ENAKA , čestitamo .
ODGOVORI
3 0
FRPuma
10. 12. 2025 15.50
+0
Vsaka trafika se snema, operacijske sobe pa ne?
ODGOVORI
1 1
Summer Fridays
10. 12. 2025 15.47
+0
Kako pomanjkanje dokazov? Saj nista bila sama v operacijski, kaj pa pravi ostalo osebje????
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385