V Avstriji oprostili kirurginjo, ki naj bi hčeri dovolila sodelovati pri operaciji

Incident se je zgodil januarja lani, ko so moškega, ki je po nesreči v gozdu utrpel poškodbo glave, odpeljali v bolnišnico v Gradcu, kjer so ga operirali. Nevrokirurginja naj bi tedaj v operacijsko sobo pripeljala svojo 12-letno hčer.

Kot izhaja iz obtožnice, naj bi deklici v roke dala kirurški vrtalnik, s katerim naj bi najstnica pacientu v lobanjo zvrtala luknjo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Po besedah tožilke Julie Steiner naj bi mati takrat ponosno izjavila, da je njena hči pravkar zvrtala svojo prvo luknjo.