Avstrija se postopno odpira: 'Za zdaj nam je uspelo, vprašanje pa je, kaj bo prinesel omikron'

Javno življenje v mestecu Oberwart dobrih 60 kilometrov od tromeje med Slovenijo, Madžarsko in Avstrijo, še večinoma sameva. Redki domačini pa so veseli, da so za zdaj uspeli: "Mislim, da bo zaprtja konec že v ponedeljek."

Gostinski lokali bi sicer že lahko obratovali. Na Gradiščanskem so se namreč odločili, da bo od danes v pretežni meri znova vse odprto. A glede na to, da je nedelja, bo konec zaprtja v veljavo v resnici stopil v ponedeljek. Začasno zmago sicer domačini pripisujejo predvsem cepljenju. "Cepljen sem bil trikrat in ni me strah bolezni. Vesel sem, da se lahko sprostim in grem ven brez strahu," pove en od domačinov. In prav Gradiščanska je med najbolje precepljenimi avstrijskimi deželami.