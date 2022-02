V Avstriji postopoma sproščajo ukrepe: prosto gibanje za necepljene

Na srečanjih kjer ni sedežnega reda je lahko 50 ljudi, sredi februarja sledi drugo sproščanje: neživilske trgovine se odpirajo za vse, pogoja PC več ne bo, niti PCT, bodo pa morali vsi kupci nositi maske FFP2. Trgovca z oblačili v Radgoni se tega ukrepa veselita. "V trgovini ne bom več potrebovala pregledovati pogoja PC, in to je za nas veliko olajšanje, da bodo lahko necepljeni spet pri nas nakupovali, saj se je poznalo na prometu," pojasjuje prodajalka.

Avstrijska Radgona. Tudi tukaj bodo lahko cepljeni ali preboleli v gostinskih in drugih lokalih do polnoči, torej dve uri dlje.

19. februarja se bo sedanje pravilo PC v gostinstvu in turizmu spremenilo nazaj v PCT. V Avstriji je v veljavo stopil zakon o obveznem cepljenju proti Covidu 19, ki je močno razdelil družbo."Obvezno cepljenje in to za povrh kot prva država v Evropi. In to za vse, ne le za eno skupino. Če bi na primer bilo za določeno skupino, bi rekel vredu, ampak da je za vse, mislim, da je to slabo. S tem bo družba še bolj razdeljena," pravi mimoidoči.