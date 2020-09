V Avstriji preiskava proti štirim osebam zaradi okužb v Ischglu

Tiskovni predstavnik tožilstva Hansjörg Mayr je danes pojasnil, da bodo podrobneje preiskali predvsem"izvajanje odredb v povezavi z omejitvami prometa v Ischglu oziroma karanteno v dolini Paznaun". Poročanja avstrijskih medijev, da naj bi bila med obdolženci tudi župan Ischgla Werner Kurz in glavar okraja Landeck Markus Maass, Mayr ni želel komentirati.

Ischgl velja za eno hujših žarišč v prvem valu epidemije novega koronavirusa v Evropi, saj je bila takrat na vrhuncu zimska sezona in je bilo letovišče polno turistov z vseh delov sveta. Prvo okužbo naj bi sicer tam potrdili že v začetku marca pri zaposlenih v gostinstvu. Virus se je hitro širil in na Tirolskem so nato sredi marca odredili karanteno.

Karanteno za Ischgl so sicer uvedli že nekaj dni prej, takoj ko so tam zabeležili večje število okužb, a so bile pristojne oblasti deležne kritik, da so ukrepale prepozno. Poleg tega je problematično dejstvo, da je - potem ko je avstrijski kancler Sebastian Kurz 13. marca javno razglasil karanteno za dolino Paznaun - to območje na hitro zapustilo na tisoče turistov in sezonskih delavcev, čeprav bi v skladu s pravili morali ostati v dolini.

Poleg kazenskopravnih preiskav sicer v zvezi z Ischglom potekajo tudi civilnopravni sodni postopki. Minuli teden je namreč avstrijska zveza za zaščito potrošnikov (VSV) vložila prve odškodninske tožbe, in sicer v imenu treh Nemcev ter svojcev Avstrijca, ki je po počitnicah v Ischglu umrl zaradi covida-19. Nemci so okužbo preživeli. Oškodovanci od avstrijske države zahtevajo različne vsote do 100.000 evrov za odškodnino in kritje stroškov.