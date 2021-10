V Avstriji preiskujejo stranko kanclerja Kurza

Stranka je sicer v preteklih dneh že javno spregovorila o tem, da obstaja možnost preiskave, kritizirala je dejstvo, da so potencialne racije novinarjem znane že več tednov vnaprej, poroča avstrijski krone.at.

Preiskovalci so natančno pregledali delovna mesta tiskovnega predstavnika kanclerja Johannesa Frischmanna, uradnika za medije Geralda Fleischmanna in svetovalca Stefana Steinerja.

Preiskave naj ne bi bile povezane z afero Ibiza, ampak naj bi šlo za posle z založnikom Wolfgangom Fellnerjem, ki naj bi se dogajali, še preden je Kurz prišel na čelo vlade. Državno tožilstvo napoveduje, da bo več podrobnosti razkrilo v prihodnjih dneh.

Stranka medtem pravi, da gre za izmišljene in neutemeljene obtožbe. Prav tako pravijo, da hišnih preiskav, čeprav so jih pričakovali, ne razumejo.

"Po lažnih obtožbah proti Sebastianu Kurzu, Josefu Pröllu, Gernotu Blümelu, Hartwigu Lögerju, Bernhardu Bonelliju in drugim, ki so se izkazale za neutemeljene, se zdaj nove obtožbe gradijo na dogodkih, ki so oddaljeni tudi pet let," je dejala namestnica generalnega sekretarja Gaby Schwarz.

Dodala je, da vse skupaj spominja tudi na leto 2013, ko so se v stranki že soočili z obtožbami na račun najvišjih uradnikov. Takrat obtožbe niso bile dokazane, je poudarila.

Član državnega sveta Andreas Hanger pa je za vse skupaj obtožil "leve celice" v tožilstvu, ki naj bi stale za "politično motiviranimi hišnimi preiskavami".