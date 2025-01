V Avstriji pridržali propadlega nepremičninskega tajkuna Benka

Tožilstvo Benka med drugim preiskuje zaradi suma goljufije in korupcije. Kot so na državnem tožilstvu za gospodarski kriminal in korupcijo zapisali v sporočilu, ki ga povzema AFP, je Benko poskušal prikriti premoženje tako, da ga je prenesel v zasebno fundacijo in se s tem izognil dostopu pristojnih organov, skrbnikov in upnikov.

Prav tako naj bi pred upniki skril drage predmete, kot so orožje in ure. V zadnjih mesecih so preiskovalci v okviru preiskave med drugim zasliševali njegove poslovne partnerje in zaposlene.