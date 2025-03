V Avstriji razkrili obsežno rusko dezinformacijsko kampanjo

Namen dezinfromacijske kampanje naj bi bil manipulirati z javnim in političnim mnenjem v škodo Ukrajine in v korist Rusije, poročajo mediji. Odkrili so jo ob analizi nosilcev podatkov med preiskavo na domu Bolgarke po njeni aretaciji decembra lani, je danes sporočil DSN.

Preiskave so pokazale, da je le nekaj tednov po začetku ruske vojne proti Ukrajini februarja 2022 začela delovati celica, ki je delala za rusko tajno službo.

Cilj te celice je bil po navedbah avstrijskega notranjega ministrstva z usmerjenimi akcijami negativno vplivati na javno mnenje proti Ukrajini in predsedniku Volodimirju Zelenskemu ter tako ustvariti prorusko razpoloženje. Z aktivnostmi na spletu, pa tudi z nalepkami in grafiti s skrajno desno simboliko, naj bi ustvarili vtis, da so za njimi proukrajinski aktivisti in s tem prikazali Ukrajino kot skrajno desno in nacionalistično.

Bolgarka, ki je trenutno na prostosti, je priznala, da je delala za celico, zlasti leta 2022, je povedala tiskovna predstavnica avstrijskega notranjega ministrstva. Potrdila je tudi, da obstajajo povezave med Bolgarko in celico, ki naj bi v Veliki Britaniji delovala v imenu nekdanjega člana uprave družbe Wirecard Jana Marsaleka. V Londonu so v primeru vohunjenja za Rusijo nedavno spoznali za krive dve ženski in moškega iz Bolgarije.