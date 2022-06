V Avstriji reševali 99 zaplezanih učencev in osem njihovih učiteljev

Kot poroča nemški Spiegel, je več kot sto nemških učencev in učiteljev v juniju odpotovalo na letovanje v Avstrijo, kjer so se v torek podali na odkrivanje tamkajšnjih gora. Učitelji so pohodno turo izbrali s pomočjo spletne strani, ki je turo označila kot "primerno za rekreacijo po službi", zato so se nanjo podali tako množično in brez ustrezne opreme. Kmalu so obtičali, ko se je skupina učencev, starih od 12 do 14 let, poskusila vrniti na izhodišče, pa je dvema spodrsnilo in sta se lažje poškodovala. Zavladala je panika med ostalimi, zato so bili učitelji primorani poklicati na pomoč gorsko reševalno službo, ki je s pomočjo dveh helikopterjev in podporne ekipe rešila vseh 107 oseb.

Kot so dejali lokalni policisti iz Vorarlberga, je območje Heuberggrata veliko bolj zahtevno in zahteva več izkušenj in primerne pohodne opreme. Kot so opisali turo, je na več mestih prepadna in ima kar nekaj plezalnih delov, ki zahtevajo več alpinističnega znanja. Prav tako so dodali, da v večini planinskih vodnikov tura ni več označena kot lažja pohodna pot, pač pa zelo zahtevna. Očitno so se učitelji pri izbiri ture močno ušteli. Poleg prepadnega in zahtevnega terena, pa so bila tla zaradi dežja še spolzka.

S helikopterjem so reševalci 99 učencev in osem učiteljev prepeljali na bližnjo gozdno pot, odkoder so jih prepeljali v dolino. Dva učenca sta bila lažje poškodovana, kar nekaj učencev pa je bilo izčrpanih, podhlajenih, premočenih in pod stresom, zato so jim nudili ustrezno zdravniško pomoč.

Učenci, ki so bili v Avstriji na šolskem izletu, prihajajo z območja Ludwigshafna.