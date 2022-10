Van der Bellen očitno ostaja avstrijski predsednik

Sodeč po projekciji volilnih izidov javne radiotelevizije, mu je to tudi uspelo. Obeta se mu namreč več kot 55 odstotkov glasov. Na drugo mesto se je uvrstil kandidat svobodnjakov (FPÖ) Walter Rosenkranz z 18,4 odstotka glasov, tretji pa je neodvisni kandidat Tassilo Wallentin z 8,4-odstotno podporo.

"Lepo bi bilo, če bi danes imeli jasnost – lepo za Avstrijo, lepo za nas. Lahko bi se popolnoma osredotočili na različne naloge, ki so pred nami, na številne krize, s katerimi se soočamo v Avstriji, v Evropi," je dejal trenutni avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen , ko je oddal svoj glas. Izrazil je upanje, da bo prejel več kot 50 odstotkov glasov in se tako izognil drugemu krogu volitev.

Večina volišč se odprla že od 8.00. "Zavzemam se za doslednost," je pred dunajskim voliščem povedala 73-letna upokojenka Monika Gregor, ki je glasovala za Van der Bellna.

Glasovali so tudi drugi predsedniški kandidati. Medtem ko se je kandidat svobodnjakov (FPÖ) Walter Rosenkranz odpravil na volišče v Kremsu, se je Tassilo Wallentin udeležil volitev na Dunaju. Oba sta v izjavah kot svoj cilj izpostavila uvrstitev v drugi krog volitev.

"Moram biti drugi in mora biti drugi krog," je dejal Rosenkranz. Tudi Wallentin je izjavil, da je njegov cilj drugi krog volitev. Poudaril je, da ima "zelo dober občutek".

Za položaj predsednika se poteguje rekordnih sedem kandidatov. Z izjemo Rosenkranza vsi nastopajo kot nestrankarski ali s podporo manjših strank. To velja tudi za Van der Bellna, sicer nekdanjega vodjo avstrijskih Zelenih, ki pa se je strankarski izkaznici odpovedal leta 2016, ko se je preselil v Hofburg.

Pravico oddati glas na predsedniških volitvah je imelo nekaj manj kot 6,4 milijona avstrijskih državljanov, starejših od 16 let. Vse več se jih v zadnjih letih odloča za glasovanje po pošti, kar pomeni, da so morali glasovnice oddati do sobote zjutraj, šteli pa jih bodo šele v ponedeljek. Za glasovnice po pošti je tokrat zaprosilo okoli 15 odstotkov volilnih upravičencev.

Zadnja volišča so se po državi zaprla ob 17. uri, kmalu zatem pa so bile objavljene tudi prve napovedi rezultatov. Začasni končni rezultati bodo znani približno ob 20. uri.