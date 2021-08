V Avstriji bodo cepili s poživitvenim odmerkom, kaj pa v Sloveniji?

Vedno več držav se pred jesenjo v strahu pred zelo nalezljivo delta različico koronavirusa odloča za novo cepilno strategijo: državljanom ponujajo tretji, poživitveni odmerek. Kot prva evropska država je s tretjim odmerkom svoje državljane začela cepiti Madžarska, podobno so se odločili tudi Nemci. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) poziva k moratoriju na poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19, saj številne revne države še vedno čakajo na prve odmerke.

EMA tretjega odmerka cepiva Comirnaty sicer še ni odobrila. Kot je še dodala Beovićeva, več evropskih držav napoveduje cepljenje s tretjim odmerkom septembra, je pa še veliko nejasnega glede tega, kdo ga res potrebuje: "Imunost se zmanjšuje bolj pri starejših in bolj po 6 mesececih, to bi bilo lahko vodilo, a se države odločajo različno, tudi podatki o zmanjševanju imunosti s časom so zaenkrat skopi."

Določene rizične skupine lahko tretji odmerek prejmejo že prej, je povedal. "Obstajajo določene skupine, na primer ljudje z oslabljenim imunskim sistemom, ki se lahko po dogovoru z zdravnikom cepijo tudi prej," je povedal avstrijski zdravstveni minister.

V slovenski severni sosedi so doslej z najmanj enim odmerkom cepili 60 odstotkov prebivalcev. Po Mücksteinovih besedah je njihov cilj postopoma povečati precepljenost prebivalstva. Zato je ljudi pozval, naj se cepijo.

Da bodo jeseni poživitveni odmerek začeli ponujati ranljivi populaciji, zlasti starejšim, so napovedali tudi že v Nemčiji in Franciji. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) na drugi strani to odsvetuje in priporoča, da se cepivo raje uporabi za cepljenje prebivalcev revnejših držav.