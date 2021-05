V Avstriji starejšemu moškemu amputirali napačno nogo

"Pretreseni smo, da smo v torek, 18. maja, kljub visokim standardom zagotavljanja kakovosti, 82-letnemu moškemu amputirali napačno nogo," so včeraj, dva dni po nesrečni operaciji, sporočili s klinike v Freistadtu na vzhodu Avstrije. "Ugotoviti moramo, kako se je lahko ta napaka zgodila. Na tem mestu bi se rad javno opravičil," je pred novinarje stopil direktor zdravstvene ustanove Norbert Fritsch.

Starejši moški je trpel za več boleznimi, ki so tako prizadele njegovo levo nogo, da so se odločili za amputacijo. Napaka se je po vsej verjetnosti zgodila tik pred posegom, ko so označevali nogo za operacijo, predvidevajo. Moškega so sicer prosili, naj jim izbiro potrdi, vendar je imel težave z artikulacijo, je pojasnil Fritsch. Zaradi svoje bolezni tudi ni opazil napake. Da so mu odrezali napačno nogo, so tako ugotovili šele ob menjavi povojev v četrtek zjutraj, torej dva dni po posegu.

Napako so pripisali človeškemu faktorju, zgodila se je zaradi "spleta nesrečnih okoliščin", so pojasnili na kliniki in napovedali tako preiskavo kot tudi revizijo svojih standardov.

Pacientu so nudili psihološko pomoč, v kratkem pa mu bodo amputirali tudi drugo, bolno nogo.