V Avstriji strmoglavilo manjše letalo, ki je poletelo iz Maribora

Po približno pol ure letenja je letališka kontrola izgubila stik s plovilom, nekje nad krajem Griffen je izginilo z radarske slike in iz za zdaj še neznanega vzroka strmoglavilo, pa pričajo podatki na spletni strani Flightradar .

Avstrijski policijski helikopter je kraj nesreče odkril šele okoli 20. ure, tja so poslali štiri gasilska društva in druge interventne službe. Ob prihodu na travnato pobočje ob vasi Diex so ugotovili, da sta oba potnika nesrečo preživela, a sta hudo poškodovana.

Eden v kritičnem stanju

Ko so ju gorski reševalci s pomočjo vrvne tehnike uspeli rešiti z neprehodnega terena, so ju s helikopterjem prepeljali v celovško in beljaško bolnišnico. "Potnik v Celovcu je na oddelku za intenzivno nego, njegovo stanje je kritično. Drugi v Beljaku je že v stabilnem stanju," so danes sporočili iz avstrijskih bolnišnic.

ASN poroča, da je bilo letalo v nesreči uničeno in ni več primerno za letenje. Letalo je sicer redno vzletalo in pristajalo na mariborskem in ljubljanskem letališču, tudi kažejo podatki Flightradarja.

V reševalni akciji so sodelovala štiri avstrijska gasilska društva in druge interventne službe. Okoliščine strmoglavljenja letala so še nejasne, preiskavo bodo nadaljevali danes.