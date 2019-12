V Avstriji tik pred koalicijskim dogovorom ljudske stranke in Zelenih

Kurz in Kogler sta v skupni izjavi sporočila, da so pogajanja vstopila v odločilno fazo. "Intenzivna pogajanja v zadnjih dneh in tednih so se izplačala. Ciljne črte še nismo prestopili, vendar pa so bili veliki kamni že umaknjeni s poti do skupne vlade,"je zapisal vodja ÖVP.