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Huda ura tudi v Avstriji: iz potopljenega vozila reševali potnike

Dunaj, 21. 08. 2026 08.30 pred 51 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA U.Z.
Neurje v Spodnji Avstriji

Zaradi neurij, ki so zajela dele Avstrije, so številne gasilske enote morale v četrtek in ponoči priskočiti na pomoč občanom. V Spodnji Avstriji so samo v okrožju Bruck ob Litvi zabeležili okoli 400 intervencij. V kraju Haslau ob Donavi so iz vozila, ki je bilo potopljeno v poplavni vodi, rešili potnike.

Okrožje Bruck ob Litvi je okoli 17.30 zajela nevihta z močnim dežjem, zaradi katerega so bile poplavljene ulice in kleti, so po navedbah APA v sporočilu za javnost v četrtek sporočili gasilci. Ti so našteli več kot 400 intervencij. Med drugim so morali odstraniti tudi več porušenih dreves.

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V kraju Haslau ob Donavi so iz vozila, ki je bilo potopljeno v poplavni vodi, rešili potnike, v kraju Maria Ellend je eno drevo padlo na hišo, še eno pa na avtomobil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaradi slabega vremena je v četrtek na dunajskem letališču prihajalo do zamud.

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KOMENTARJI2

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kimberley Echo
21. 08. 2026 09.42
Zakaj za ime kraja uporabljate polovico originala in polovico v slovenščini? Originalno ime je Bruck an der Leitha ali pa morda v slovenščini Most ob/na Litvi.
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0 0
medusa
21. 08. 2026 09.13
Moc molitve.
Odgovori
0 0
bibaleze
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