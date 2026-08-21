Huda ura tudi v Avstriji: iz potopljenega vozila reševali potnike

Zaradi neurij, ki so zajela dele Avstrije, so številne gasilske enote morale v četrtek in ponoči priskočiti na pomoč občanom. V Spodnji Avstriji so samo v okrožju Bruck ob Litvi zabeležili okoli 400 intervencij. V kraju Haslau ob Donavi so iz vozila, ki je bilo potopljeno v poplavni vodi, rešili potnike.