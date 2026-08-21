Huda ura tudi v Avstriji: iz potopljenega vozila reševali potnike

Okrožje Bruck ob Litvi je okoli 17.30 zajela nevihta z močnim dežjem, zaradi katerega so bile poplavljene ulice in kleti, so po navedbah APA v sporočilu za javnost v četrtek sporočili gasilci. Ti so našteli več kot 400 intervencij. Med drugim so morali odstraniti tudi več porušenih dreves.
V kraju Haslau ob Donavi so iz vozila, ki je bilo potopljeno v poplavni vodi, rešili potnike, v kraju Maria Ellend je eno drevo padlo na hišo, še eno pa na avtomobil.
Zaradi slabega vremena je v četrtek na dunajskem letališču prihajalo do zamud.
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