V Avstriji večina storitev le še za tiste, ki izpolnjujejo pogoj PC

Kot je v petek odločila avstrijska vlada, velja pravilo PC povsod tam, kjer je doslej veljalo pravilo PCT (preboleli, cepljeni, testirani), torej za starejše od 12 let med drugim za obisk gostinskih lokalov, kulturnih in športnih ustanov, prireditev z več kot 25 osebami in za koriščenje storitev, kot je na primer frizer.

Ta pogoj velja tudi za bivanje v hotelih, ne pa za obisk trgovin, kjer pa je obvezno nošenje zaščitnih mask FFP2 tako kot v muzejih in knjižnicah.

Na delovnem mestu je še vedno potreben negativen test na okužbo z novim koronavirusom. Pri tem se upošteva tudi hitre antigenske teste, kar je predvsem posledica manjše dostopnosti testiranja PCR na določenih območjih.

V prehodnem obdobju štirih tednov bo za tiste, ki so prejeli prvi odmerek cepiva proti covidu-19, veljalo, da so pogoj cepljen izpolnili, če bodo hkrati predložili negativen test PCR.

Oseba velja za cepljeno, če je od drugega odmerka minilo manj kot devet mesecev, sicer je potreben tretji odmerek cepiva proti covidu-19.

V Avstriji so v nedeljo zabeležili 8554 novih primerov covida-19. Dan prej so z 9943 pozitivnimi testi dosegli novo najvišje dnevno število novih primerov od začetka pandemije. V intenzivnih enotah bolnišnic zdravijo 365 bolnikov s to boleznijo.

Ob tem v državi narašča zanimanje za cepljenje proti covidu-19. Samo v soboto so cepili skoraj 32.000 ljudi, od tega je bil vsak tretji prvič cepljen.