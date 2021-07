V Avstriji začeli soditi Stracheju zaradi korupcije

Heinz-Christian Strache naj bi glede na obtožnico poskrbel za to, da je bila klinika Walterja Grubmüllerja v času koalicije Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) in svobodnjakov sprejeta v finančni sklad za zasebne zdravstvene ustanove. V zameno za spremembo ustrezne zakonodaje naj bi Grubmüller konec avgusta 2017 svobodnjakom nakazal 10.000 evrov. Spomladi 2018 pa naj bi Stracheja in njegovo soprogo povabil na počitnice na grški otok Krf. Plačal naj bi jima bivanje in pot z zasebnim letalom. Strache je obtožen prejemanja podkupnine, Grubmüller pa podkupovanja.