Tujina

Zasegli 15.000 kosov nevarne pirotehnike, skupaj tehtala 380 kilogramov

Dunaj, 31. 12. 2025 20.01 pred 58 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Ne.M. STA
Pirotehnika

Policija je v več avstrijskih zveznih deželah zasegla okoli 15.000 kosov nevarnih pirotehničnih sredstev. Med njimi so bile tudi granate in svetlobni izstrelki, je sporočilo avstrijsko notranje ministrstvo. Po navedbah ministrstva bi se najdeni predmeti lahko zlorabili za napade.

Avstrijska policija je na podlagi prejetih namigov opravila več hišnih preiskav, v katerih je našla in zasegla okoli 15.000 nevarnih pirotehničnih sredstev. Po navedbah avstrijskega notranjega ministrstva so zaseženi predmeti skupaj tehtali 380 kilogramov.

Za posedovanje nezakonitih pirotehničnih sredstev so v Avstriji predvidene visoke globe.
Za posedovanje nezakonitih pirotehničnih sredstev so v Avstriji predvidene visoke globe.
FOTO: Shutterstock

Med njimi so bile tudi t. i. granate - pirotehnični izstrelki, ki vsebujejo različne eksplozivne zmesi in lahko tehtajo več kilogramov. Te so v Avstriji strogo regulirane in jih lahko uporabljajo le strokovnjaki z opravljenim posebnim usposabljanjem, navaja dpa.

Za posedovanje nezakonitih pirotehničnih sredstev so v Avstriji predvidene visoke globe.

Prvi novoletni korak z desno, pohištvo skozi okno, skok s stola

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Uporabnik1854475
31. 12. 2025 20.40
Zapret v sobo vse skupaj pa pržgat
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
31. 12. 2025 20.15
Ma kaj se mora dogajat v glavah teh, ko mečejo to ? A se res ne znajo potešit in zadovoljit drugače ? Si dvignit nivo serotonina drugače, kot da prižigajo pirotehniko? Naj gredo na prve bojne linije vojnih front, jim bo pokalo in jih zadovoljilo, pa naj tam orgazmirajo, ker očitno drugače ne zmorejo.
Odgovori
+0
3 3
