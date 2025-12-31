Zasegli 15.000 kosov nevarne pirotehnike, skupaj tehtala 380 kilogramov

Avstrijska policija je na podlagi prejetih namigov opravila več hišnih preiskav, v katerih je našla in zasegla okoli 15.000 nevarnih pirotehničnih sredstev. Po navedbah avstrijskega notranjega ministrstva so zaseženi predmeti skupaj tehtali 380 kilogramov.

Za posedovanje nezakonitih pirotehničnih sredstev so v Avstriji predvidene visoke globe.

Med njimi so bile tudi t. i. granate - pirotehnični izstrelki, ki vsebujejo različne eksplozivne zmesi in lahko tehtajo več kilogramov. Te so v Avstriji strogo regulirane in jih lahko uporabljajo le strokovnjaki z opravljenim posebnim usposabljanjem, navaja dpa.

