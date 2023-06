V Avstrijo in Italijo prihaja prvi letošnji vročinski val

V Avstriji so bila za danes, sredo in četrtek izdana opozorila pred visokimi temperaturami in nevihtami. Najvišje temperature naj bi v državi zabeležili v četrtek, ko se bo na vzhodu in jugu temperatura povzpela do 35 stopinj Celzij, je danes sporočila meteorološka služba Geosphere Austria.

"35 stopinj Celzija v juniju je bilo v Avstriji od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja zabeleženih v povprečju vsaki eno do dve leti. Od petdesetih let prejšnjega stoletja do sredine devetdesetih pa le vsakih pet let," je opozoril meteorolog Alexander Orlik.

V petek naj bi se temperature zaradi možnih neviht nekoliko znižale. Na zahodu države tako meteorologi napovedujejo temperature med 18 in 25 stopinj, na vzhodu in jugu pa do 31 stopinj Celzija.