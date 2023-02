V avstrijskem Gradcu izbruh ošpic

Predstojnik graške pediatrične klinike Ernst Eber je pojasnil, da so otroci, ki so zaradi ošpic na zdravljenju v bolnišnici, stari od enega do enajst let, kar pomeni, da bi bili že lahko cepljeni proti tej bolezni. V Avstriji namreč cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam priporočajo pri desetih mesecih starosti.

Več otrok, ki so jih sprejeli v bolnišnico, je ta zelo nalezljiva bolezen prizadela huje, kar pomeni, da potrebujejo dodatno oskrbo s kisikom, je pojasnil Eber.

Poleg tega so od konca tedna kakih 15 otrok zdravili z imunoglobulini v obliki infuzije, ki lahko preprečijo ali oslabijo izbruh bolezni. Kot je dejal Eber, na ta način želijo zaščititi predvsem dojenčke, mlajše od devetih mesecev, ki še ne morejo biti cepljeni, a so prišli v stik z okuženimi z ošpicami.