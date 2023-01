V avstrijski vojašnici odjeknili streli: ena oseba umrla, ena ranjena

Po navedbah vojske so streli odjeknili okoli 6.55. Streljati naj bi začel vojak, ki naj bi v stražarski postaji izstrelil več strelov, je povedal tiskovni predstavnik vojske Michael Bauer . Pred tem naj bi 20-letnik iz Spodnje Avstrije med menjavo straže grozil tovarišem in se fizično lotil svojega nadrejenega – 54-letnega gradiščanskega podčastnika in po besedah Bauerja "izkušenega vojaka" .

"Med prepirom je bilo izstreljenih več strelov, nato pa je bil vojaški stražar usodno zadet," je sporočilo ministrstvo za obrambo. Narednik je bil poškodovan in je trenutno na zdravljenju v bolnišnici. Vsi vpleteni pa bodo deležni psihološke oskrbe. Kot so sporočili z ministrstva za obrambo, so ustanovili preiskovalno komisijo.

Urad državne kriminalistične policije je že začel preiskavo. Lahko potrdimo, da se je v letališki vojašnici v Wiener Neustadtu zgodil krvavi zločin, je za ORF Spodnja Avstrija povedal tiskovni predstavnik policije Johann Baumschlager. Potrdil je tudi, da je ena oseba mrtva, eno pa so aretirali. Poteka dogodkov, ki jih opisuje vojska, trenutno ni mogoče potrditi, je še dejal Baumschlager.

Po besedah tiskovnega predstavnika vojske Bauerja stražo običajno sestavljajo štirje vojaki in nadzornik, pri čemer le en oborožen vojak stoji ob vhodu v vojašnico, drugi pa so neoboroženi in v pripravljenosti na stražarski postaji. Tudi nadzornik je oborožen. 20-letnik, ki je bil ubit, je moral biti stražar, ki je stal pred ograjo.