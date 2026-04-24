Tujina

V avtobusni nesreči v bližini Pentagona poškodovanih 23 ljudi

Washington, 24. 04. 2026 17.27 pred 31 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Voznik avtobusa

V jutranji prometni nesreči dveh avtobusov v bližini Pentagona je bilo poškodovanih 23 ljudi, med njimi 10 uslužbencev ministrstva za obrambo.

Okoli 7.20 sta na dostopni cesti Metro Access Road trčila avtobusa prevoznikov Omni Ride in Fairfax Connector. Po navedbah Pentagonovega urada za korporativno komuniciranje je bilo poškodovanih 23 potnikov.

Deset od teh 23 poškodovanih potnikov je uslužbencev ministrstva za obrambo, poročajo ameriški mediji.

Reševalci so 18 oseb prepeljali v lokalne bolnišnice na nadaljnjo zdravstveno oceno in zdravljenje. Pet potnikov so oskrbeli na kraju dogodka in jih odpustili na lastno odgovornost, poroča Fox News.

avtobusi nesreča poškodovani

