V avtobusu na meji z BiH odkrili ugrabljeno petletno deklico

Oddelek za boj proti trgovini z ljudmi pri tožilstvu BiH je aktivnosti koordiniral v sodelovanju s Službo za zadeve s tujci BiH in z mejno policijo, poroča portal Posušje.info.

Moškega so pridržali, deklico pa so ustrezno oskrbeli v skladu s postopki in smernicami za zaščito žrtev trgovine z ljudmi. Namestili so jo v varno hišo in ji dodelili skrbnika.

"Deklica se nahaja v bazi iskanih oseb mednarodnih institucij. Tožilstvo je v stalni komunikaciji s pristojnimi organi v nemškem Wiesbadnu v Nemčiji, ki bodo omogočili vrnitev otroka k materi," so sporočili s tožilstva BiH in potrdili, da gre za ugrabitev.

Ob tem so se zahvalili inšpektorjem Službe za zadeve s tujci BiH in varni hiši za učinkovito in strokovno sodelovanje.

Več informacij za zdaj ni znanih.