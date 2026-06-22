V avtomobilu med vročinskim valom našli mrtva otroka

Otroka, stara dve in štiri, so našli mrtva v družinskem avtomobilu na parkirišču v mestu Carpentras, kjer naj bi se temperature po napovedih povzpele do 39 stopinj Celzija. "Vzrok smrti še ni ugotovljen, vendar je vročinski val glavna smer preiskave," je dejala tožilka Helene Mourges.

V Franciji je danes najbolj vroč dan v okviru trenutnega vročinskega vala, ki že nekaj časa pesti državo.

Po napovedih meteorološke službe Meteo France se bodo danes temperature povzpele do 43 stopinj Celzija. V luči tega so oblasti razglasile najvišjo, rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 49 departmajih, več kot 1350 šol pa je danes zaprtih.