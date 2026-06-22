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V avtomobilu med vročinskim valom našli mrtva otroka

Pariz, 22. 06. 2026 17.58 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
STA
Tragedija v Carpentrasu

V avtomobilu v jugovzhodnem francoskem mestu Carpentras so našli dva mrtva otroka. Po navedbah tožilstva vzroka smrti uradno še niso ugotovili, a ga povezujejo s trenutnim vročinskim valom, ki je zajel državo.

Otroka, stara dve in štiri, so našli mrtva v družinskem avtomobilu na parkirišču v mestu Carpentras, kjer naj bi se temperature po napovedih povzpele do 39 stopinj Celzija. "Vzrok smrti še ni ugotovljen, vendar je vročinski val glavna smer preiskave," je dejala tožilka Helene Mourges.

V Franciji je danes najbolj vroč dan v okviru trenutnega vročinskega vala, ki že nekaj časa pesti državo.

Po napovedih meteorološke službe Meteo France se bodo danes temperature povzpele do 43 stopinj Celzija. V luči tega so oblasti razglasile najvišjo, rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 49 departmajih, več kot 1350 šol pa je danes zaprtih.

V Franciji beležijo izjemno visoke temperature.
V Franciji beležijo izjemno visoke temperature.
FOTO: AP

Vročinski val je že terjal nekaj smrtnih žrtev. Po navedbah lokalnih oblasti so namreč v nedeljo zaradi vročine v svojih domovih umrli trije starejši ljudje. Konec tedna pa je po vsej državi utonilo 13 ljudi, zaradi česar je civilna zaščita prebivalce opozorila, naj se ne skušajo hladiti na nenadzorovanih območjih, kot so jezera in reke.

francija vročinski val

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deratizacija
22. 06. 2026 19.03
Narava je človeka obdarila s pametjo. Sicer nekatere bolj, druge manj, nekatere pa je zaobšla.
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