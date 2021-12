V avtomobilu našli kosti študenta, ki je izginil pred 45 leti?

22-letnik je izginil 27. januarja 1976, ko je zapustil LaGrange v Georgii, da bi se vrnil na univerzo Auburn v Alabami.

"45 let smo iskali tega mladeniča in njegov avto. Prečesali smo območje, pregledali jezera, preverili vse mogoče teorije, a nismo našli ničesar," je povedal James Woodruff, šerif okrožja Troup v Georgii.

Leta 2005 so v povezavi s Kylovim izginotjem aretirali dva moška, od katerih je eden trdil, da je kot sedemletnik videl, kako so truplo študenta v sodu zalili z betonom in ga odvrgli v ribnik. Oba sta bila obtožena lažnega pričanja. Eden je krivdo priznal in za zapahi preživel sedem let in osem mesecev. Drugega niso preganjali.

Woodruff je ob odkritju avtomobila povedal, da še vedno ni jasno, kako je Clinkscales umrl. "Je bil umorjen in so ga tja odvrgli? Je zapeljal s ceste in umrl v nesreči? Upamo, da bomo to zdaj ugotovili, a minilo je 45 let!"

Clinkscalesov oče je umrl leta 2007, njegova mama pa letos. Bil je edinec.

"Njegova mama je vseskozi upala, da se bo vrnil domov. Mi pa smo upali, da ga bomo našli, preden bo umrla ona. Že samo upanje, da smo ga naposled le našli, mi prinaša veliko olajšanje," je še dodal.