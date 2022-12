V avtomobilu so bili ujeti dva dni: 5-letnica je rešila svojega mlajšega brata

Družinski avtomobil so policisti našli v torek zjutraj, v odročnem delu podeželja Zahodne Avstralije. 25-letno mamo treh otrok Cindy Braddock in 28-letnega očeta Jakea Daya so našli mrtva na kraju dogodka. Njuni trije otroci so nesrečo preživeli, vendar so ostali ujeti v vozilu skupaj s svojimi mrtvimi starši, dokler jih 55 ur kasneje ni našel zaskrbljen družinski član.