V Azerbajdžanu dan žalovanja, vzrok nesreče še ni znan

V Azerbajdžanu danes poteka dan žalovanja za žrtvami sredine letalske nesreče, po vsej državi so spustili zastave na pol droga in odpovedali kulturne dogodke.

Letalska družba Azerbaijan Airlines in azerbajdžansko ministrstvo za izredne razmere sta v skupni izjavi zapisala, da bodo trupla umrlih potnikov in članov posadke kmalu vrnili v Azerbajdžan. Hkrati so napovedali, da bodo ranjene potnike v domovino prepeljali s posebnim letom, če bo njihovo zdravstveno stanje to dopuščalo, še piše v izjavi na družbenem omrežju X.

Devet hudo ranjenih ruskih potnikov, med njimi otroka, so medtem s posebnim letalom že odpeljali na zdravljenje v Moskvo, je poročala ruska tiskovna agencija Tass.

Spomnimo. Strmoglavljeno letalo Embraer 190 je v sredo zjutraj vzletelo iz Bakuja in poletelo proti mestu Grozni v Čečeniji. Zaradi slabih vremenskih razmer ni moglo pristati v Groznem, zato so ga preusmerili na drugo letališče. Letalo je prečkalo Kaspijsko morje in nato krožilo nad območjem, kjer je na koncu strmoglavilo blizu mesta Aktau na zahodu Kazahstana.