V helikopterski nesreči v Azerbajdžanu umrlo 14 vojakov

V nesreči je umrlo 14 pripadnikov vojske: dva polkovnika, pet majorjev, trije poveljniki, en stotnik iz vojaške zdravstvene službe, dva poročnika in še en pogodbenik, so sporočile azerbajdžanske oblasti. Še dve osebi sta bili ranjeni.

Vojaški helikopter, ki pripada azerbajdžanski mejni službi, je danes okoli 10. ure po lokalnem času strmoglavil na letališču Garahejbat med izvajanjem vadbenega leta, so sporočile azerbajdžanske oblasti. Preiskava o vzrokih nesreče že poteka, so dodali.

Incident se je zgodil dva tedna po tem, ko sta se Azerbajdžan in sosednja Armenija zapletla v najhujše spopade ob njuni skupni meji od lanske vojne zaradi sporne regije Gorski Karabah. Šest armenskih in sedem azerbajdžanskih vojakov je bilo ubitih v izbruhu spopadov 16. novembra. Ob posredovanju ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja sta strani še isti dan dosegli dogovor o prekinitvi spopadov.

Lani so šesttedenski spopadi terjali več kot 6500 življenj in so se ob posredovanju Rusije končali s premirjem. Armenija je po dogovoru odstopila del ozemlja, ki ga je nadzorovala desetletja.

Napetosti med Bakujem in Erevanom ponovno naraščajo od maja, ko je Armenija zatrdila, da je azerbajdžanska vojska prestopila njeno južno mejo, da bi obkolila jezero, ki si ga delita obe državi.